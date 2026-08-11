Estados Unidos propone acuerdo de culpabilidad a Pecho de Rata y Tribunal aplaza audiencia previa al juicio para 2027

Gaylon P. Riddels, abogado del extraditado y exconvicto Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, solicitó aplazar por 90 días la conferencia previa al juicio para revisar y negociar un posible acuerdo de culpabilidad presentado a López Vega por las autoridades estadounidenses.

Extradición de Celso Gamboa y Pecho de Rata

La petición la presentó Riddels el 10 de agosto ante el juez estadounidense Amos L. Mazzant y el escrito se envió cuatro días antes de que venciera el plazo para notificar un acuerdo de culpabilidad y presentar una moción de aplazamiento.

Durante estos meses, según manifestó el abogado, revisará dicho acuerdo, lo discutirá con López Vega y valorará una negociación de culpabilidad, pues hasta el momento, el costarricense no ha aceptado ningún acuerdo.

El objetivo, según escribió, también es disponer de más tiempo para revisar pruebas adicionales y reunirse con Pecho de Rata para analizarlas.

El abogado aclaró que no presentó la moción con el propósito de retrasar el proceso, sino “únicamente para que se haga justicia”.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, en la División de Sherman, aceptó la solicitud del exconvicto el 10 de agosto y acordó aplazar la conferencia previa a juicio hasta enero del 2027.

Esto quiere decir que dicha audiencia ya no se celebrará el 4 de setiembre del 2026, a las 10 a. m., como estaba previsto, sino el 8 de enero del 2027, en la sala de audiencias 208 del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Paul Brown, ubicado en Sherman, Texas.

Ese día se determinarán las fechas para la selección del jurado y para el inicio del juicio.

El Tribunal determinó que el aplazamiento es necesario para garantizar el tiempo requerido para que el abogado se prepare eficazmente para el juicio, “tomando en cuenta el ejercicio de la debida diligencia”.