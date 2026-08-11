Sucesos

Estados Unidos propone acuerdo de culpabilidad a Pecho de Rata y Tribunal aplaza audiencia previa al juicio para 2027

El abogado de Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, solicitó tiempo para revisar un acuerdo de culpabilidad y negociar

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Por Natalia Vargas
Edwin Danney López Vega, de 49 años, alias “Pecho de Rata”.
Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, fue extraditado en marzo del 2026. (Ministerio Público/OIJ/Captura de video)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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