Esta fue la provincia con más pacientes atendidos por emergencias en Semana Santa

Los accidentes de tránsito fueron la principal causa de las emergencias atendidas por Cruz Roja en Semana Santa.

La mayor cantidad de pacientes atendidos durante el operativo de Semana Santa 2026 de la Cruz Roja se concentró en una provincia: Puntarenas, que registró 203 casos.

Le siguieron Limón, con 130, y Guanacaste, con 55, en un comportamiento que vuelve a confirmar a las zonas costeras como los puntos de mayor demanda durante este periodo.

En cuanto a los detonantes de las emergencias atendidas por la Cruz Roja, los accidentes de tránsito marcaron la pauta. No solo fueron el principal tipo de incidente, sino también la causa más letal durante el periodo. De los 806 casos registrados, 344 correspondieron a emergencias viales, lo que representa aproximadamente un 42,7% del total.

Un total de 518 personas tuvieron que ser trasladadas a centros médicos, tras ser abordadas por el personal de la Cruz Roja. (Cruz Roja)

Además, de las 49 personas fallecidas, 23 murieron en accidentes de tránsito, es decir, cerca del 47% de las muertes reportadas.

En total, la Cruz Roja brindó atención a 806 personas, realizó 518 traslados y reportó 253 casos en condición crítica. Paralelamente, se contabilizaron 11.361 acciones preventivas y 9.081 atenciones regulares a lo largo del operativo.

Más allá de los accidentes de tránsito, se registraron 383 incidentes clasificados como “otras emergencias”, así como 73 emergencias acuáticas y seis en montaña.

Pese a que la mayor cantidad de incidentes se registraron en las zonas costeras, los accidentes acuáticos fuero mucho menores que los accidentes de tránsito. (Cruz Roja/La Nación/Cruz Roja)

En cuanto a las causas de muerte, además de los accidentes viales, se reportaron nueve fallecimientos por arma de fuego o blanca, cuatro por emergencias acuáticas, cuatro por causas traumáticas y nueve por otras emergencias.

El despliegue operativo implicó la movilización de más de 500 cruzrojistas, más de 150 vehículos de emergencia y más de 100 puestos de atención distribuidos en todo el país.