Sucesos

Esta fue la provincia con más pacientes atendidos por emergencias en Semana Santa

Las cifras del operativo evidencian diferencias entre provincias y los incidentes que más impacto tuvieron en la atención de emergencias

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Por Lucía Astorga
Reporte de emergencias de la Cruz Roja, durante operativo de Semana Santa, evidencia los principales puntos de atención y causas de las intervenciones.
Los accidentes de tránsito fueron la principal causa de las emergencias atendidas por Cruz Roja en Semana Santa. (Cruz Roja)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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