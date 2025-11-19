Esta es la cantidad de tenis triple A vinculadas con exguerrillero de las FARC que decomisó el OIJ

18/11/2025 Allanamiento a tiendas de Alajuela por calcificaciones de marca, la policía control Fiscal y OIJ. Foto Alonso Tenorio

Tras los 20 allanamientos ejecutados por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela, relacionados con la importación y venta de tenis triple A, las autoridades dieron a conocer la cifra total de productos decomisados este martes.

En la investigación conocida como Ala Negra, figura el exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Jorge Arturo Quijano Martínez, quien sería dueño de tiendas en donde se vendían productos falsificados.

La Policía Judicial reveló que fueron decomisados 23.868 artículos que se sospecha, no son originales. Entre ellos figuran: sandalias, gorras, tacos, camisetas de tirantes, abrigos, pantaloneras, camisetas, medias, canguros y buzos. Sin embargo, la cifra más representativa de lo incautado corresponde a tenis, con un total, 20.472 unidades.

Los representantes de las marcas Nike, Converse y Jordan denunciaron meses atrás el perjuicio que sufrían por la venta de productos falsificados en tiendas de Alajuela, Heredia, San José y Cartago que les provocaba pérdidas millonarias.

Tras la acciones judiciales fueron detenidas siete personas entre ellas administradores de tiendas en donde se comercializaban las tenis triple A y prendas presuntamente falsificadas.