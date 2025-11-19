Sucesos

Esta es la cantidad de tenis triple A vinculadas con exguerrillero de las FARC que decomisó el OIJ

Siete personas fueron detenidas tras allanamientos

Por Christian Montero
Allanamiento Alajuela
18/11/2025 Allanamiento a tiendas de Alajuela por calcificaciones de marca, la policía control Fiscal y OIJ. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)







