Sucesos

Erosión en el Caribe: estas son las cuatro zonas más afectadas por el oleaje extremo

Un estudio de la UNA identifica daños graves en cuatro puntos del Caribe tras oleajes extremos, con retroceso de la línea de costa, formación de escarpes y afectación de senderos y vegetación.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Fuerte oleaje en Limón
Oleajes asociados a frentes fríos impactaron con fuerza el Caribe, acelerando el retiro de arena y modificando la línea de costa en varios sectores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CaribeErosiónOleaje extremo
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.