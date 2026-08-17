Sucesos

Entre balsas, barro y agua hasta la cintura: así quedó El Estero de Sarapiquí tras el paso de onda tropical 32

Aunque los niveles de agua comienzan a bajar la tarde de este lunes, se esperan lluvias durante la noche y la madrugada. Los suelos están muy saturados y una intensa precipitación podría ocasionar una nueva llena

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Por Natalia Vargas
Inundaciones Puerto Viejo Sarapiquí
Emilia Mora Herrera, de 43 años, y familiares suyos viven en estas viviendas inundadas en El Estero de Sarapiquí. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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