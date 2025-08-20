Enorme incendio estructural frente a Distrito 4, en Escazú

Bomberos de Costa Rica atiende un enorme incendio en una estructura en Guachipelín de Escazú, frente a Distrito 4.

El incendio es en una fábrica de productos químicos que ya consume entre el 80% y el 90% de la estructura, según confirmó Luis Salas, jefe de Operaciones de Bomberos.

En la escena están atendiendo tres unidades extintoras, un tanquero y una unidad de materiales peligrosos, con apoyo de Policía Municipal, Policía Administrativa y Cruz Roja.

(La Nación/Bomberos)

A las 2:41 p. m. Bomberos reportó que el incendio está bajo control.