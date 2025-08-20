Sucesos

Enorme incendio estructural frente a Distrito 4, en Escazú

Por Vanessa Loaiza N. y Natalia Vargas

Bomberos de Costa Rica atiende un enorme incendio en una estructura en Guachipelín de Escazú, frente a Distrito 4.








incendio
Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

