Encuentran a hombre muerto en vía pública en Nicoya

Un hombre de 49 años, de apellido Fletes, fue localizado sin vida este sábado por un grupo de vecinos en Nosara de Nicoya.

Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cuerpo presentaba lesiones en la cabeza que podrían corresponder a un accidente de tránsito.

Fueron transeúntes quienes alertaron a eso de las 8:19 p.m. las autoridades sobre la presencia del fallecido.

Agentes judiciales se trasladaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar la investigación que permita esclarecer las circunstancias del hecho.