Sucesos

En pleno San José: Narcos obligan a ciudadanos inocentes a esconder drogas y hasta personas en sus casas

Fiscal general Carlo Díaz revela extorsiones y coacciones

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Allanamientos en Ciudadela 25 de Julio en Hatillo contra grupo criminal Los Lara
Allanamientos en la Ciudadela 25 de Julio, en Hatillo, contra el grupo criminal Los Lara. Foto: (Christian Montero/Christian Montero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ExtorsiónCarlo Díaz
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.