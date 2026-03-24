En pleno San José: Narcos obligan a ciudadanos inocentes a esconder drogas y hasta personas en sus casas

Allanamientos en la Ciudadela 25 de Julio, en Hatillo, contra el grupo criminal Los Lara. Foto:

El fiscal general, Carlo Díaz, reveló que la banda narcotraficante Los Lara obligaban a vecinos de Sagrada Familia y la Ciudadela 25 de julio, en San José, a esconder drogas y hasta personas en sus casas, como parte de sus operaciones.

El grupo recurría a la extorsión para mantener su operación en los barrios josefinos.

“Hay coacción incluso hacia las personas que viven en estos lugares. En algunas ocasiones los obligan incluso hasta a custodiar droga, a tolerar acciones que ellos no están obligados; incluso en algunas ocasiones también a esconder parte de las drogas, como lo mencioné, y también a las personas”, explicó.

El fiscal indicó que muchas de las víctimas no forman parte de la organización, sino que son vecinos que residen desde hace años en la zona y no tienen posibilidad de trasladarse, por lo que terminan siendo presionados por los grupos criminales.

Las autoridades no descartan realizar nuevos operativos en los próximos días como parte de la estrategia para contener la actividad de estas estructuras.