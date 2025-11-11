Empuje frío provocará lluvias y ráfagas de viento fuertes en varias regiones de Costa Rica

Vientos fuertes, lluvias en el Caribe y zona norte marcarán el clima del miércoles en Costa Rica.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indicó que este miércoles 12 de noviembre persistirá la influencia del empuje frío N.° 3, lo que generará vientos alisios acelerados y un aporte constante de humedad desde el mar Caribe hacia el país.

En el Valle Central, el cielo permanecerá mayormente nublado durante la jornada. Se anticiparon ráfagas de viento ocasionales y lluvias intermitentes, principalmente en el norte y este de la región. San José registrará temperaturas entre los 18,6 °C y los 24,1 °C.

La zona norte presentará condiciones nubladas con lluvias desde la madrugada. En horas de la tarde y noche, persistirá la posibilidad de precipitaciones intermitentes. Ciudad Quesada alcanzará una máxima de 27,3 °C, mientras que la mínima se ubicará en 19,3 °C.

En el Caribe norte, se anticiparon lluvias y aguaceros durante la mañana y la tarde. Aunque podrían disminuir en la noche, no se descartaron nuevos episodios hacia la madrugada del jueves. En Guápiles, las temperaturas oscilarán entre los 22,0 °C y los 26,2 °C.

El Caribe sur también mantendrá un panorama lluvioso. Las precipitaciones serán más frecuentes en la madrugada y mañana, con lluvias ocasionales en la noche. En Limón, la mínima será de 23,2 °C y la máxima de 27,7 °C.

Para el Pacífico norte, el día será soleado y ventoso, con algunas lloviznas aisladas en las montañas del norte. En Liberia, el termómetro marcará entre 22,3 °C y 33,6 °C.

El Pacífico central experimentará cielos parcialmente nublados durante la mayor parte del día. En la tarde podrían desarrollarse lluvias aisladas y tormentas ocasionales. En Parrita, las temperaturas se ubicarán entre los 21,6 °C y los 30,2 °C.

El Pacífico sur iniciará con condiciones parcialmente nubladas y chubascos aislados en zonas costeras. En la tarde aumentará la probabilidad de aguaceros con tormentas eléctricas. Golfito tendrá una temperatura mínima de 22,1 °C y una máxima de 30,4 °C.

Durante el día, el IMN señaló que las ráfagas de viento alcanzarán entre 30 km/h y 60 km/h en gran parte del país, con picos de hasta 80 km/h al norte de Guanacaste, especialmente en horas de la mañana. Esta situación estará acompañada de temperaturas frescas en el Valle Central y la vertiente del Caribe, debido a la presencia de nubosidad densa.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:30 a. m. y se ocultará a las 05:11 p. m.. La fase lunar avanzará hacia luna nueva.