Empuje frío aumentará vientos alisios este lunes en Costa Rica

Un empuje frío al norte de la región intensificará los vientos alisios y provocará lluvias dispersas en el Caribe y la zona norte.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este lunes 5 de enero de 2026 se observarán condiciones contrastantes en el país, marcadas por vientos alisios moderados, nubosidad ocasional en el Caribe y un ambiente caluroso en las regiones del Pacífico.

El IMN explicó que el empuje frío se mantendrá al norte de la cuenca del mar Caribe, pero el aumento de la presión atmosférica generará vientos más intensos, sobre todo hacia el norte del territorio nacional.

Durante la madrugada y la mañana, la humedad se mantendrá baja en la mayor parte del país. Sin embargo, el Caribe y el este de la zona norte presentarán condiciones propicias para lluvias débiles y dispersas, debido al incremento de la nubosidad baja.

En el Valle Central, se pronostica cielo con pocas nubes en la madrugada y mañana. Durante la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con brisas moderadas. En San José se esperan temperaturas entre los 17,4 °C y los 25,7 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielos mayormente despejados durante el día, con viento moderado y ambiente caluroso. En Nicoya, la temperatura mínima será de 19,5 °C y la máxima alcanzará los 34,1 °C, una de las más altas del país.

En el Pacífico Central, el cielo estará poco nublado en la madrugada y mañana, con nubosidad parcial durante la tarde y noche. Parrita presentará una mínima de 17,1 °C y una máxima de 30,8 °C.

El Pacífico Sur mostrará nubosidad variable, con posibilidad de aguaceros de corta duración y tormentas aisladas durante la tarde, principalmente en zonas montañosas. Golfito oscilará entre los 21,4 °C y los 27,8 °C.

En el Caribe Norte, se prevé nubosidad parcial con lluvias dispersas a lo largo del día. Guápiles reportará temperaturas entre 20,4 °C y 26,6 °C.

El Caribe Sur presentará condiciones similares, con cielos parcialmente nublados y lluvias ocasionales. En Limón, las temperaturas oscilarán entre 20,8 °C y 26,8 °C.

La zona norte tendrá nubosidad parcial en la mañana y lluvias aisladas en la noche. Ciudad Quesada registrará una mínima de 15,4 °C y una máxima de 25,5 °C.

El IMN indicó que los chubascos vespertinos serán muy localizados y se concentrarán sobre zonas montañosas del Pacífico central y sur, mientras que el resto del país se mantendrá sin precipitaciones relevantes.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:54 a. m. y se pondrá a las 05:29 p. m. La luna estará en fase de cuarto menguante, con salida a las 08 p. m. y puesta a las 07:59 a. m. del día siguiente.