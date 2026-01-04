Sucesos

Empuje frío aumentará vientos alisios este lunes en Costa Rica

Lluvias aisladas afectarán el Caribe este lunes, mientras el Pacífico presentará condiciones secas y temperaturas elevadas

Por Damián Arroyo C.
Un empuje frío al norte de la región intensificará los vientos alisios y provocará lluvias dispersas en el Caribe y la zona norte.
Un empuje frío al norte de la región intensificará los vientos alisios y provocará lluvias dispersas en el Caribe y la zona norte. (Canva/Canva)







