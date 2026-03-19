Sucesos

Empresa de Costa Rica reclama millonaria indemnización a reconocida cadena hotelera de España por ruptura de contrato y presuntas prácticas predatorias

Ante Tribunal de San José, alega incumplimiento contractual; compañía hotelera sostiene que está apegada a la ley

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Por Christian Montero







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Denanda BarcelóJuicio empresa tica Barceló
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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