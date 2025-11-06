Embarcación con 9 ocupantes vuelca en río Térraba; una persona fue trasladada en condición urgente

Este jueves por la mañana, la Cruz Roja atendió el vuelco de una embarcación que involucró 9 personas, en el Río Térraba, en Sierpe de Osa.
Según los reportes de los cuerpos de emergencia, una de las personas requirió traslado urgente a un centro médico, mientras que las demás recibieron atención en el lugar.
Al sitio se desplazaron dos ambulancias para brindar asistencia y garantizar la seguridad de los afectados.
A la fecha, según la Cruz Roja, se contabilizan 113 personas sin signos vitales por esta causa y 32 personas trasladadas en condición crítica. Para el mismo periodo del año anterior se registraban 121 personas sin signos vitales y 28 traslados en condición crítica.
Recomendaciones para prevenir accidentes acuáticos:
- Supervisar permanentemente a menores de edad en piscinas, playas y ríos.
- Evitar consumir bebidas alcohólicas o que afecten los sentidos antes o durante actividades acuáticas.
- Identificar rutas seguras y no cruzar cuerpos de agua con corrientes o crecidas repentinas.