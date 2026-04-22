Sucesos

El terremoto que cambió Costa Rica: 35 años del día en que Limón quedó devastado

La emergencia en Limón obligó a evacuar heridos, destruyó puentes y dejó pérdidas millonarias en todo el país

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Por Damián Arroyo C.
Algunos cangilones eran de varios metros de profundidad. Archivo LN







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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