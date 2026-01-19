Sucesos

‘Él sabía lo que estaba haciendo, lo tenía todo planeado’: madre de Juliana Diermissen pide pena máxima para acusado de descuartizarla

Este lunes inició el juicio en Pococí.

Por Christian Montero y Reiner Montero
Él es Fernando Ramírez, el sospechoso de asesinar a Juliana Diermissen.
Fernando Ramírez, es el sospechoso de asesinar a Juliana Diermissen, el juicio inició este lunes.







Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

