Accidente en Circunvalación: dos personas caen de paredón y fueron trasladadas en condición urgente

Un hombre y una mujer sufrieron heridas tras caer a la transitada autopista de Circunvalación desde un paredón, en las cercanías de la rotonda de San Sebastián, en San José.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7 p. m. de este jueves. Según informó la Cruz Roja Costarricense, ambas personas fueron trasladadas en condición urgente a un centro médico.

Hasta ahora, se desconoce la identidad de las personas afectadas, así como los detalles del incidente.