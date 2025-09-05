Sucesos

Accidente en Circunvalación: dos personas caen de paredón y fueron trasladadas en condición urgente

El incidente ocurrió la noche de este jueves

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas

Un hombre y una mujer sufrieron heridas tras caer a la transitada autopista de Circunvalación desde un paredón, en las cercanías de la rotonda de San Sebastián, en San José.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CircunvalaciónSan Sebastián
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.