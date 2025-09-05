Accidente en Circunvalación: dos personas caen de paredón y fueron trasladadas en condición urgente

Un hombre y una mujer sufrieron heridas tras caer a la transitada autopista de Circunvalación desde un paredón, en las cercanías de la rotonda de San Sebastián, en San José.
