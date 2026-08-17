Dos oficiales de Fuerza Pública condenados a diez años de cárcel por escoltar a sujetos que asaltaron hotel en San José

Los oficiales Estefan de Jesús Alfaro Castro y Edgar Rodolfo Muñoz Arroyo fueron condenados a 10 años de prisión por su participación en un asalto en el hotel Casanova en San José. La fiscalía sostuvo en juicio que se trató de un tumbonazo de droga aunque tal versión no se pudo demostrar con certeza.

Dos oficiales de la Delegación de la Fuerza Pública de Merced, en San José, fueron condenados a 10 años de prisión y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo plazo, luego de que un tribunal determinara que utilizaron la unidad policial 2041 para dar “apoyo, custodia, seguimiento y protección” a un grupo de al menos cinco sujetos que asaltaron el Hotel Casanova, la madrugada del 11 de noviembre de 2020.

Los condenados son Estefan de Jesús Alfaro Castro y Edgar Rodolfo Muñoz Arroyo, a quienes declararon autores responsables de los delitos de robo agravado y peculado de uso en concurso ideal, causa que se tramitó bajo el expediente 20-001012-0053-PE.

La sentencia condenatoria número 711-2024 fue dictada el 5 de setiembre de 2024 por el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José. Tanto la defensa técnica como los propios imputados interpusieron recursos de apelación, que fueron rechazados, y posteriormente recursos de casación ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que también fueron desestimados. La sentencia quedó firme el pasado 31 de julio.

La investigación apuntó a que el asalto pudo estar relacionado con un “tumbonazo” vinculado a drogas, aunque el expediente reconoce que “no se puede tener certeza de ello”. Cuando ocurrieron los hechos, se reportó que los sujetos sustrajeron artículos varios de quienes estaban en el lugar, entre estos joyas y relojes. Los asaltantes utilizaban camisetas con la simbología del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y luego del atraco se dieron a la fuga.

El fiscal del caso, Óscar Quirós Soto, solicitó la pena máxima. En su criterio, la gravedad del caso radicó en que los oficiales, “tal como era su obligación, la cual es dar resguardo a la ciudadanía, por el contrario dieron colaboración a un grupo criminal”.

El representante del Ministerio Público destacó la relevancia del proceso como un mensaje disuasorio: “Considero que el presente caso es de mucha relevancia a fin de que otros oficiales valoren su cargo y lo piensen dos veces para no caer en actos similares”.