Sucesos

Dos oficiales de Fuerza Pública condenados a diez años de cárcel por escoltar a sujetos que asaltaron hotel en San José

Investigación apuntó a que asalto pudo estar relacionado con un tumbonazo de droga.

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Por Christian Montero
Los oficiales Estefan de Jesús Alfaro Castro y Edgar Rodolfo Muñoz Arroyo fueron condenados a 10 años de prisión por su participación en un asalto en el hotel Casanova en San José. La fiscalía sostuvo en juicio que se trató de un tumbonazo de droga aunque tal versión no se pudo demostrar con certeza.







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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