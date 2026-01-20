Dos motociclistas fallecen en choque por aparente adelantamiento indebido

Dos hombres fallecieron en primeras horas de este lunes producto de la colisión frontal entre dos motocicletas en el sector de Tuis de Turrialba, en la provincia de Cartago.

Las víctimas fueron identificadas con los apellidos Roda Guillén, de 28 años, y Aguilar Castro, de 25.

El accidente ocurrió pasadas las 5 a. m., cuando los motociclistas chocaron de frente por razones que aún se investigan. Producto del impacto, los dos presentaron múltiples fracturas y lesiones internas de gravedad.

Personal de la Cruz Roja de Turrialba los trasladó en condición crítica al hospital William Allen, donde minutos después de su ingreso se confirmó su fallecimiento.

De manera preliminar, se maneja la versión de que uno de los motociclistas habría intentado adelantar un vehículo, mientras que el otro presuntamente circulaba sin luces; no obstante, estas circunstancias no han sido confirmadas oficialmente.

Las autoridades judiciales se encargan de la investigación del caso.