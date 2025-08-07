Asesinan a dos hombres a balazos

Dos homcidios ocurrieron la noche de este miércoles con pocos minutos de diferencia en las provincias de Heredia y Alajuela.

El primero de los casos tuvo como víctima a un joven cuya edad se estima entre los 22 y 25 años, cuyo deceso ocurrió a eso de las 8:40 de la noche por múltiples disparos.

Al parecer, el hecho fue cometido por dos sicarios y ocurrió en la comunidad de Edwin en La Victoria de Horquetas de Sarapiquí, en la provincia de Heredia.

Un joven de entre 22 y 25 años fue asesinado este miércoles en La Victoria de Horquetas de Sarapiquí, tras recibir múltiples disparos. (Christian Montero/Foto: Reyner Montero)

Según la información preliminar, a la víctima la atacaron mientras se movilizaba en una moto por la vía pública. Pese a la rápida reacción de la Fuerza Pública, ninguna persona fue detenida. Cruzrojistas de Puerto Viejo de Sarapiquí declararon fallecido al hombre.

Otro caso

A eso de las 9:20 pm en el cantón de Los Chiles, frontera norte, se registró otro asesinato que, de acuerdo con las primeras versiones, tuvo como víctima a un hombre de apellido Miranda.

Según el informe preliminar, el ofendido fue atacado con arma de fuego dentro de una cabina. Miranda habría recibido dos impactos de bala que le provocaron la muerte en el sitio

Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda hacia la zona del precario el Achotal para ubicar a algún sospechoso del crimen, sin que se reportara la detención de alguna persona.

Con estos casos, la cifra de homicidios a nivel nacional es de al menos 527, lo que representa un aumento de siete hechos violentos en comparación con el mismo periodo del 2024. San José con 177 asesinatos y Limón con 112, son las provincias más violentas.