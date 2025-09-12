Camino al trabajo se topan con este impactante hallazgo en Guácimo

Un hombre, cuya identidad no trascendió, fue hallado sin vida dentro de una propiedad privada en Guácimo.

Dos hombres que se dirigían a sus labores encontraron, a eso de las 6 a. m. de este viernes, un cuerpo sin vida tendido entre palmas, dentro de una finca privada en La Lucha, en Río Jiménez de Guácimo.

De acuerdo con socorristas de la Cruz Roja Costarricense, la víctima podría ser un adulto mayor; sin embargo, su identidad, por el momento, se desconoce.

El hombre, que yacía sobre el zacate en un sitio árido y de poco tránsito, presentaba heridas ocasionadas por arma de fuego y fue declarado fallecido en el lugar.

Hasta ahora, de desconoce si la víctima fue abatida en el sitio, o si fue trasladad hasta ese lugar luego de su fallecimiento.

Las autoridades judiciales se desplazaron a la zona para iniciar las pesquisas, esclarecer las circunstancias del hecho y establecer la identidad de la víctima.