Dos hombres en moto asesinan a otro en vía pública de San Sebastián

Un hombre fue atacado a balazos la noche del domingo en vía pública, en el sector de Cañada Sur, en San Sebastián, al sur de San José.

Los hechos ocurrieron a las 11:50 p. m. De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial, el ahora fallecido fue interceptado por dos gatilleros que viajaban a bordo de una motocicleta.

Por razones aún desconocidas, le dispararon varias veces en la cabeza y producto de las heridas murió en el sitio.

Al llegar los agentes de la Policía Judicial, la víctima no portaba identificación, por lo que su cuerpo fue levantado y trasladado a la Morgue Judicial para su respectiva autopsia e identificación.

Los sospechosos se dieron a la fuga y los agentes judiciales iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los gatilleros.

Otro hecho violento

Durante la noche se registró otro hecho violento que culminó con una mujer en condición crítica en el Hospital de Grecia. De acuerdo con el reporte preliminar de la Cruz Roja Costarricense, la mujer fue apuñalada en el abdomen poco antes de las 7 p. m. del domingo.

La víctima, cuya identidad no trascendió, fue llevada de emergencia al centro médico en una unidad básica y el caso permanece en investigación.