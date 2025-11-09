Dos accidentes en cataratas en Costa Rica: una en Turrialba y otra en Pérez Zeledón

La Cruz Roja Costarricense atendió el accidente en las cataratas y trasladó al menor al Hospital de Pérez Zeledón. Imagen con fines ilustrativos

La Cruz Roja Costarricense atendió dos incidentes en cataratas la tarde de este domingo. Uno ocurrió en la catarata Las Trillizas, en Santa Cruz de Turrialba, y el otro en unas cataratas en Pejibaye de Pérez Zeledón.

En el primer caso, tres adultos intentaron cruzar el cauce de un río, pero quedaron atrapados en un islote y no podían regresar debido a que el río ya estaba muy crecido.

La llamada de alerta se dio a las 2:18 p. m. y se habló de dos adultos atrapados. La institución envió cuatro unidades básicas y de rescate. Cruzrojistas y bomberos llegaron al lugar. A las 4:31 p. m. los funcionarios llegaron al islote, donde comprobaron que eran tres personas las afectadas y las rescataron.

El alto nivel del caudal complicó las labores de rescate, pero minutos después de las 5 p. m. fueron llevados al puesto de mando.

Niño grave en Pérez Zeledón

El otro incidente se dio en unas cataratas en Pejibaye de Pérez Zeledón. Allí, un niño de diez años que se encontraba de paseo con su familia, perdió el control, cayó al río y se golpeó contra una piedra.

La Cruz Roja recibió la llamada de auxilio minutos después de la 1 p. m., al llegar comprobaron que el menor presentaba múltiples traumas en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladado en condición crítica al Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, donde permanece en observación.