Sucesos

Docente que llevaba a alumna a moteles y a su casa irá a prisión por delitos sexuales

El sujeto recibió su condena en los Tribunales de Turrialba

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Por Natalia Vargas
Calderón cumplirá condena de prisión. (Rafael PACHECO GRANADOS)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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