Docente que llevaba a alumna a moteles y a su casa irá a prisión por delitos sexuales

El Tribunal Penal de Turrialba condenó a un profesor de Estudios Sociales de un centro educativo de la zona, quien invitaba a una de sus alumnas a su casa y también la llevaba a hoteles de paso.

La joven era menor de edad en ese entonces.

Los juzgadores declararon al sujeto, de apellido Calderón, autor responsable de tres delitos de relaciones sexuales con personas menores de edad y le impusieron catorce años de prisión.

De acuerdo con el Poder Judicial los hechos ocurrieron entre 2017 y 2020, cuando Calderón ejercía como docente.

“Aprovechó esta relación de autoridad, confianza, inocencia e inexperiencia para cometer los delitos”, sentenció el Tribunal.