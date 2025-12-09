Doble crimen en Matina: Encapuchado recibe larga condena y sus cómplices permanecen sin identificar

Más de dos años después de un violento doble crimen dentro de una vivienda tipo búnker en Matina de Limón, uno de los seis gatilleros encapuchados fue condenado a tres décadas de prisión por el Tribunal Penal de Limón. El resto de los perpetradores continúa sin identificar.

Se trata de un hombre de apellido Umaña, a quien se halló responsable del homicidio de dos hombres identificados como Pérez y Esquivel, así como de la tentativa de homicidio de tres sujetos de apellidos Sevilla, Fernández y Bello.

Los hechos que llevaron a su sentencia esta semana ocurrieron la noche del 5 de septiembre del 2023, cuando las víctimas se encontraban dentro de un búnker.

En apariencia, a eso de las 8 p . m. se presentaron los atacantes “con clara intención homicida y portando armas de fuego tipo fusil de asalto, así como también armas de fuego tipo pistola”, detalló el Poder Judicial.

Los hombres dispararon contra la vivienda y, con el fin de asesinarlos, ingresaron a la estructura y continuaron disparando contra las víctimas.

Esquivel y Pérez recibieron impactos en la cabeza y fallecieron en el lugar. Por su parte, Sevilla, Fernández y Bello sufrieron lesiones por impactos de bala en varias partes del cuerpo, pero sobrevivieron al ataque.

Se presume que, cuando los hombres notaron la presencia de vecinos, tuvieron que huir del sitio, lo que permitió que las víctimas lograran resguardarse.