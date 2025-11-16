Sucesos

Dinero a cambio de evitar vergüenza: los detalles de dos casos de sextorsión en Costa Rica

Víctimas pagan cientos de miles de colones bajo amenaza de ser expuestos en redes sociales. Revisamos dos casos de sextorsión que comenzaron en WhatsApp y Facebook de Costa Rica

Por Christian Montero

Un vecino de Alajuela creyó haber contactado vía Facebook a una joven interesada en relacionarse y salir con él. Así empezaron a chatear por la mensajería de esa red social y, al poco tiempo, Óscar ‐nombre ficticio para proteger a la víctima real‐ entró en confianza con la “muchacha”.








