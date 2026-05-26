Diez personas en un solo carro: OIJ detuvo a sospechosos de traficar con migrantes

Agentes del OIJ de Liberia detuvieron a dos sospechosos de tráfico ilítico de migrantes, quienes llevaban a ocho nicaragüenses en solo carro.

Dos sospechosos de traficar con personas migrantes intentaron evadir en dos ocasiones retenes policiales, pero en su último intento fueron detenidos.

Estos hechos fueron atendidos a eso de las 2 de la tarde del lunes por oficiales de la Policía de Fronteras, quienes tenían un retén sobre la ruta nacional 1. Al ver un vehículo todoterreno, los agentes le dieron la orden de deterse; sin embargo, el conductor aceleró y huyó del sitio.

Fronteras alertó a oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia, sobre la fuga y un grupo de investigadores empezó la persecuión del auto, que fue ubicado poco después en el sitio conocido como Quebrada Grande, cerca del ingreso al volcán Rincón de la Vieja.

WhatsApp Video 2026-05-25 At 4.15.56 PM

Los judiciales descubrieron que dentro de un carro todoterreno dos presuntos coyotes llevan a ocho personas de origen nicaragüense. Los extranjeros fueron rescatados y puestos a las órdenes de la Policía Profesional de Migración.

La Policía Judicial detuvo a dos costarricenses de apellidos Avilés de 33 años y Monge de 22, a quienes presentaron ante la Fiscalia de Liberia, que ahora los investiga por el delito de tráfico ilícito de migrantes.