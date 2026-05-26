Sucesos

Diez personas en un solo carro: OIJ detuvo a sospechosos de traficar con migrantes

Intervención ocurrió este lunes en Liberia.

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Por Christian Montero
Sospechosos detenidos por OIJ
Agentes del OIJ de Liberia detuvieron a dos sospechosos de tráfico ilítico de migrantes, quienes llevaban a ocho nicaragüenses en solo carro. (Foto: captura de /Foto: captura de pantalla)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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