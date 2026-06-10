Detienen a profesora de colegio privado de Heredia por presunto abuso sexual contra alumno

La Fiscalía detuvo la mañana de este miércoles a una mujer de apellido Salazar, quien figura como sospechosa de los delitos de corrupción de menores, seducción y encuentros con personas menores de edad y abuso sexual, en perjuicio de un alumno suyo.

La Unidad de Género de Heredia solicitará medidas cautelares en contra de la imputada ante el Juzgado Penal, en horas de la tarde de este miércoles.

De acuerdo con el Ministerio Público, la imputada labora como profesora en un colegio privado de la provincia herediana, donde el ofendido es estudiante.

Los hechos habrían ocurrido en los primeros meses de este año. Según la Fiscalía, la docente se valió de su cargo y de la cercanía con el alumno para coordinar encuentros y salidas con él. En apariencia, la mujer aprovechó esos momentos para cometer el delito de abuso sexual.

El caso corresponde al expediente 26-000261-1891-PE.