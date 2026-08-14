Sucesos

Detienen a hombre de 27 años sospechoso de amenazar a la presidenta Laura Fernández

OIJ detuvo al sospechoso durante un allanamiento realizado a las 6 a. m. en Desamparados de Alajuela

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Investigación se inició por publicaciones en redes sociales en las que se amenazaba con usar un arma de fuego contra la mandataria.
Investigación se inició por publicaciones en redes sociales en las que se amenazaba con usar un arma de fuego contra la mandataria. (OIJ/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGLaura FernándezOIJ
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.