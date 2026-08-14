Detienen a hombre de 27 años sospechoso de amenazar a la presidenta Laura Fernández

Investigación se inició por publicaciones en redes sociales en las que se amenazaba con usar un arma de fuego contra la mandataria.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron la mañana de este viernes a un hombre de apellido Villalobos, de 27 años, como sospechoso de publicar amenazas contra la integridad física de la presidenta de la República, Laura Fernández.

La detención ocurrió durante un allanamiento ejecutado a las 6 a. m. en Desamparados de Alajuela. La diligencia se realizó en conjunto con el Ministerio Público.

Vladimir Muñoz, subdirector general a. i. del OIJ, informó que agentes de la sección de Delitos Varios del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ de San José iniciaron la investigación a raíz de publicaciones realizadas en redes sociales el 8 de mayo, con ocasión de la toma de poder de Fernández.

Según Muñoz, la investigación permitió establecer la presunta participación de Villalobos como responsable de las publicaciones. En estas se amenazaba con utilizar un arma de fuego contra la integridad física de la presidenta.

Asimismo, indicó que durante las diligencias las autoridades decomisaron varios dispositivos electrónicos. Estos serán sometidos a investigación para determinar más detalles sobre los hechos.

Tras su detención, Villalobos quedó a la orden del Ministerio Público, de acuerdo con Muñoz.