Detenidos cuatro funcionarios de La Reforma por intentar ingresar objetos ilícitos

El operativo que culminó con las detenciones se realizó en conjunto entre la Policía de Guardacostas y la Policía Penitenciaria

Por Natalia Vargas
Decomisos La Reforma
Oficiales decomisaron cuatro celulares durante el operativo. (Ministerio de Justicia/Cortesía)







