Detenidos cuatro funcionarios de La Reforma por intentar ingresar objetos ilícitos

El Ministerio de Justicia y Paz informó, la mañana de este martes, sobre la detención de cuatro funcionarios del centro penitenciario Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, por aparentemente intentar ingresar al centro con dispositivos electrónicos.

Los funcionarios fueron aprehendidos durante un operativo ejecutado el 22 de diciembre, en conjunto con la Policía de Guardacostas y la Policía Penitenciaria, en el que se realizó un control en el ingreso de personal y de visitas, así como la revisión de distintos ámbitos del centro.

Los sujetos fueron llevados a la Fiscalía de Alajuela, donde se determinará su situación jurídica.

Además de la detención de los oficiales, durante el operativo, la policía decomisó siete armas blancas, cuatro teléfonos celulares, ocho cables USB, 11 chips para teléfono celular, un cargador, un puerto USB, una llave maya y una tarjeta USB.

Asimismo, se incautaron de 22,10 gramos de cocaína, 19,60 gramos de aparente marihuana, 0,55 gramos de crack, cinco dosis de pastillas de composición química desconocida, licor y 70 gramos de pasta dental mezclada con aparente cocaína.

A la lista se suma una broca, tres puntas de destornillador, un formón, dos pipas, una placa integrada de cargador y dos extensiones hechizas.