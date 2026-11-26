La Fiscalía confirmó que las dos jóvenes detenidas la noche de este miércoles 25 de noviembre, durante la marcha contra la violencia hacia las mujeres, en San José, fueron liberadas y son investigadas por el presunto delito de resistencia agravada.

Las mujeres, de apellidos Rivas Palacios y Villalobos Centeno, fueron remitidas a la Fiscalía de Flagrancia del I Circuito Judicial de San José, por lo cual se abrió la causa 26-001300-1283-PE.

“Tras establecer que cuentan con los arraigos procesales requeridos, se determinó que permanezcan apegadas al proceso sin necesidad de cumplir medidas cautelares, a la espera de la audiencia inicial en la que se solicitará la competencia, es decir, que el caso sea tramitado mediante la modalidad expedita de flagrancia”, explicó el Ministerio Público ante la consulta de este diario.

La audiencia fue programada para este 27 de noviembre, a las 5:30 p. m.

La Fiscalía confirmó que esas dos mujeres fueron las únicas puestas a la orden de la Fiscalía de Flagrancia tras la manifestación realizada en el centro de San José.

El Código Penal sanciona la resistencia agravada con penas de uno a cinco años de prisión.

Policía detiene a tres personas durante marcha contra la violencia hacia las mujeres en San José

Detenciones en la marcha contra la violencia hacia las mujeres

La Nación presenció la detención de las dos manifestantes la noche del miércoles, a una cuadra de la plaza de la Democracia, destino final de la movilización.

La intervención comenzó cuando dos oficiales de la Fuerza Pública abordaron a las dos mujeres que se encontraban caminando de forma pacífica dentro de la marcha. La situación provocó el rechazo de otros participantes, quienes comenzaron a grabar lo sucedido y se opusieron a los arrestos.

Tras lo ocurrido, un grupo de 50 personas realizó una vigilia en las inmediaciones de la delegación policial de barrio México, en San José, donde unos 20 oficiales de la Fuerza Pública restringieron el paso.

En ese lugar fueron trasladadas inicialmente las mujeres detenidas.

La vigilia tuvo lugar después de que los participantes de la marcha colocaran un altar en la plaza de la Democracia en memoria de las mujeres víctimas de femicidio.

La Plaza de la Democracia fue el escenario de un homenaje a las mujeres víctimas de femicidio, como parte de la conmemoración del 25 de noviembre. (Sebastián Sánchez/Cortesía)

‘Intervención preventiva’

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, se refirió este jueves a lo ocurrido durante la marcha, en una conferencia de prensa sobre los operativos de fin de año, según un video divulgado por Noticias Columbia.

Durante la conferencia, el jerarca mostró dos latas de pintura en aerosol que, según informó ese medio, las autoridades decomisaron durante la intervención policial. De acuerdo con la versión del MSP, la Policía intervino a las mujeres cuando presuntamente pretendían rayar paredes de edificios públicos y privados.

Mientras que el director general de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, afirmó que las mujeres presuntamente agredieron a dos oficiales de ese cuerpo policial.

“Estas personas se salieron de la manifestación e intentaron dañar propiedad privada. Fueron sorprendidas por oficiales de la Fuerza Pública y ante esa situación es que agreden a dos mujeres policías”, afirmó el director policial.