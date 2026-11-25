En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, decenas de personas salieron a las calles de San José la tarde de este miércoles 25 de noviembre.

La marcha, encabezada por familiares y amigos de mujeres víctimas de femicidio, partió de La Merced alrededor de las 4:50 p. m.

El inicio de la movilización estaba previsto para las 4 p. m. Sin embargo, la concentración se prolongó durante casi una hora antes de que los manifestantes comenzaran el recorrido.

Los concurrentes avanzan por avenida segunda, con dirección a la Plaza de la Democracia, punto final del recorrido previsto para esta jornada.

Cada 25 de noviembre se conmemora esta fecha internacional con el propósito de visibilizar las distintas formas de violencia contra las mujeres y promover su erradicación.

Mariel Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), cuestionó las políticas y los recortes del Gobierno por su impacto en las poblaciones más vulnerables, particularmente en las mujeres, las niñas y los adultos mayores. Además, manifestó su preocupación por lo que considera una falta de representación de las mujeres desde la Presidencia de la República.

La dirigente estudiantil también criticó la eliminación de la anticoncepción de emergencia del protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, decisión que atribuyó a la Asamblea Legislativa. Rojas consideró que esta medida constituye un retroceso en los derechos de las mujeres y las niñas y aseguró que las manifestaciones continuarán ante cualquier intento de vulnerarlos.