A pocos metros de concluir su recorrido por el centro de San José, la marcha contra la violencia hacia las mujeres de este miércoles 25 de noviembre se vio marcada por la detención de tres manifestantes por parte de la Fuerza Pública.

La intervención policial ocurrió a una cuadra de la plaza de la Democracia, destino final de la movilización, y provocó el rechazo de los asistentes. Los detenidos fueron trasladados en un vehículo policial.

Un periodista de este medio presenció la detención de dos manifestantes. Organizaciones presentes en la marcha confirmaron una tercera aprehensión.

Policía detiene a tres personas durante marcha contra la violencia hacia las mujeres en San José

La intervención comenzó cuando dos oficiales de la Fuerza Pública abordaron a dos manifestantes. La situación provocó la reacción de los asistentes, quienes comenzaron a grabar lo sucedido y se opusieron a los arrestos.

El motivo alegado para dos de las detenciones fue la vandalización con pintura de locales comerciales.

Frente Amplio condena actuación policial

Tras lo ocurrido, el Frente Amplio (FA) condenó la actuación de la Fuerza Pública y calificó el despliegue policial como un acto de represión que no se justificaba.

La agrupación política se pronunció sobre dos de las detenciones y recordó que esta manifestación se realiza cada año de forma pacífica.

La marcha transcurría sin incidentes hasta el momento de la intervención policial presenciada por este medio.