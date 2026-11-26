La jornada de manifestaciones contra la violencia hacia las mujeres de este miércoles 25 de noviembre se extendió hasta horas de la noche con una vigilia en las inmediaciones de la delegación policial de barrio México, en San José.

Las dos personas detenidas durante la marcha contra la violencia hacia las mujeres fueron identificadas con los apellidos Rivas Palacios y Villalobos Centeno.

Altar y vigilia marcaron el cierre de la jornada

Un periodista de La Nación presenció las detenciones en las inmediaciones de la plaza de la Democracia.

Hasta el momento en que el periodista de de este medio se retiró del sitio, alrededor de 50 manifestantes y 20 oficiales de la Fuerza Pública permanecían en las cercanías de la sede policial.

Los oficiales mantienen cerrado el paso en los alrededores, mientras los manifestantes permanecen en el sitio como parte del plantón.

Manifestante relata cómo ocurrió detención y explica objetivo de plantón frente a delegación

La vigilia surgió tras la llegada de la marcha a la plaza de la Democracia, donde los participantes colocaron un altar en memoria de las mujeres víctimas de femicidio.

La Plaza de la Democracia fue el escenario de un homenaje a las mujeres víctimas de femicidio, como parte de la conmemoración del 25 de noviembre. (Sebastián Sánchez/Cortesía)

La intervención policial generó cuestionamientos por parte de organizaciones presentes, así como de diputados del partido Frente Amplio (FA).