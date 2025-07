Destituyen al director de la Policía de Fronteras, Adrián Salazar

Adrián Salazar fue destituido de su cargo como director de la Policía de Fronteras, según confirmaron este martes fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) a La Nación.

Salazar, quien anteriormente se desempeñó como comisionado de la Fuerza Pública en las provincias de Guanacaste y Limón, había asumido la dirección de la Policía de Fronteras

Hasta ahora, el MSP no ha ofrecido una versión oficial sobre los motivos de su destitución, pese a que La Nación realizó consultas durante esta tarde, no obstante al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta.

La Nación solicitó una reacción a la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad a las 5:23 p. m., pero a las 7 p. m. no se había obtenido respuesta. También se le consultó al ministro de la cartera, Mario Zamora, pero no respondió al mensaje que se le envió a su celular.

La salida de Salazar se da en momentos en que el Gobierno está reorganizando algunos de sus cuerpos policiales.

Adrián Salazar Cascante, fue destituido de la dirección de la Policía de Fronteras. (MSP/MSP)

Durante esta semana, en la policía de Migración, también separaron al director de esa policía Enrique Arguedas.

Arguedas, en una imagen divulgada en una plataforma de mensajería, manifestó:

“Mi paso por la Policía de Migración llega a su fin el día de hoy. Por razones que no me han sido confiadas, he sido cesado en este puesto de trabajo. A partir del día de mañana me podrán encontrar en la Fuerza Pública, donde aún no conozco cuál será mi nueva designación”, señala la imagen la cual habría sido hecha por Arguedas.