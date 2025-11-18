Despliegan amplio rastreo policial por presunto rapto de menor en San Carlos

Las autoridades policiales mantienen un fuerte operativo en Santa Clara de Florencia de San Carlos por el presunto rapto de una menor.

Las autoridades policiales desplegaron un amplio operativo en Santa Clara de Florencia de San Carlos, luego de que vecinos alertaran sobre el presunto rapto de una menor de edad la noche de este lunes.

El incidente se reportó a las 8:23 p.m., unos 2,5 kilómetros al sur del centro de Santa Clara.

De acuerdo con la información preliminar, vecinos escucharon a una menor pedir auxilio mientras un hombre, al parecer, la silenciaba tapándole la boca.

Ninguno de los testigos logró observar directamente al sospechoso, pero sí escucharon los gritos.

Al llegar al sitio, los vecinos confirmaron a la Fuerza Pública que el individuo habría ingresado a un potrero acompañado de la menor. Asimismo, indicaron no reconocer al hombre.

En la atención del caso, participan la Fuerza Pública y personal del Grupo de Apoyo Operacional (GAO), que continúa realizando recorridos en la zona para descartar o confirmar la versión.

Hasta el momento, no se ha logrado ubicar al sospechoso ni a la menor.

Las autoridades también verifican en las distintas regiones si existe algún reporte reciente de una menor sustraída.

Por ahora, no se cuenta con una denuncia formal por parte de familiares o terceros.

La Fuerza Pública mantiene presencia policial en el sitio y en sectores aledaños, con el objetivo de obtener más información que permita esclarecer la situación.