Sucesos

Despliegan amplio rastreo policial por presunto rapto de menor en San Carlos

Vecinos escucharon pedidos de auxilio

EscucharEscuchar
Por Edgar Chinchilla
Las autoridades policiales mantienen un fuerte operativo en Santa Clara de Florencia de San Carlos por el presunto rapto de una menor.
Las autoridades policiales mantienen un fuerte operativo en Santa Clara de Florencia de San Carlos por el presunto rapto de una menor. (Edgar Chinchilla/Edgar Chinchilla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJRaptoSan Carlos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.