Lloviznas y cielo nublado prevalecerán este fin de semana y la estación seca llegará la semana entrante

El sistema de baja presión en el mar Caribe no logró consolidarse y no ejerce influencia en nuestro territorio. Las condiciones de lluvias débiles y cielo nublado que caracterizaron el amanecer de este sábado en la mayor parte del territorio son propias de la época de transición. Estas condiciones se deben a un extenso cinturón nuboso llamado zona de convergencia intertropical, posicionado sobre nuestro país, según explicó Jose Pablo Valverde, del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El meteorólogo afirmó que el cielo se mantendrá parcialmente nublado incluso el domingo, pero no se esperan precipitaciones fuertes, excepto en algunas regiones del Pacífico sur y la península de Nicoya, así como en otros puntos de la zona costera del Pacífico.

La incursión de humedad continuará el domingo, pero a principios de la próxima semana se anticipan días con viento débil y escasas precipitaciones, como parte de un cambio en el patrón atmosférico. La época seca se espera que llegue el 23 de noviembre al Valle Central y Guanacaste. Posteriormente lo hará en el Pacífico central y zona norte y por último en el Pacífico sur.

En varios puntos del territorio hubo lloviznas la mañana de este sábado y podrían repetirse el domingo, pero el IMN afirma que el patrón cambiará porque la próxima semana llega la época seca al Valle Central y Guanacaste. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

“Las condiciones tienden a estabilizarse después de acumulados importantes de lluvias el viernes”, señaló el meteorólogo. El único efecto que generó de forma indirecta el sistema de baja presión en el Caribe fue atraer la zona de convergencia, que aumentó las lluvias días atrás en Cartago, Lepanto, La Unión, Parrita y Quepos.

Valverde afirmó que ya no existe posibilidad de que se forme algún ciclón en el Caribe, ya que el sistema actual no encontró condiciones propicias para su desarrollo y se encuentra al norte de Haití, donde podría degradarse en las próximas horas. Además, no se esperan ondas tropicales en los próximos días.

La temporada de frentes fríos, que abarca de noviembre a febrero, se prevé normal, con uno o dos de estos fenómenos provenientes del hemisferio norte afectando de forma indirecta el territorio nacional, con mayor probabilidad de ocurrir entre diciembre y enero.