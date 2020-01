“La percepción, tal vez, es que el agua apaga el fuego, entonces si estoy bajo el agua no me voy a quemar, pero lo que ocurre durante un incendio es que las temperaturas van aumentando gradualmente y se distribuyen en toda la casa, no hay divisiones que resistan cuando alcanza su punto de ignición, todo se quema, entonces al aumentar la temperatura las vías respiratorias no permiten el paso de aire caliente porque colapsan y tampoco permiten el paso de gases tóxicos.