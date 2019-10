Alexánder Solís Delgado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) aclaró: “Al llegar nosotros no había nada. A mayo del 2018, hace año y cuatro meses, no habían logrado arrancar. Partimos este proceso desde los estudios y diseños (...). Yo no le puedo decir por qué no avanzó antes de que yo llegara. Le puedo decir qué tenemos en un año y cuatro meses de estar acá”.