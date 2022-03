Arde lancha pesquera de madera cuando estaba atracada en muelle puntarenense

Una lancha pesquera, construida en madera, se quemó la mañana de este jueves, cuando la misma se encontraba anclada en un muelle privado en el estero de Puntarenas, detrás del Mercado Municipal.

El siniestro lo reportaron varias personas por medio del Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 9:21 a. m. y de inmediato se trasladaron para atender la emergencia una patrullera del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) del Ministerio de Seguridad Pública y dos unidades extintoras del Cuerpo de Bomberos.

Al llegar al sitio se encontraron con el casco incendiado de un navío de construcción en madera y denominado Esthefany, con matrícula PG-5007. El pesquero, que está valorado en ¢1,8 millones, mide 12 metros de largo y cuatro de ancho y es propiedad de una sociedad anónima, según datos del Registro Público.

Martín Arias, director del SNG, dijo que personal de esa dependencia que se encontraba en el estero de Puntarenas pudo escuchar una explosión y luego como el fuego consumía la nave. “Una patrulla nuestra que estaba muy cerca de inmediato respondió. Un incendio fuerte. Lo que me reportan es que hay pérdida total y no se pudo salvar la nave. Hasta donde tenemos conocimiento no hay personas lesionadas”.

El incendio fue declarado controlado a las 9:44 a. m. Este siniestro causó una gran conmoción en el centro de la ciudad de Puntarenas, pues en un inicio desde diversos sitios se podía apreciar una enorme columna de humo que salía desde el estero y luego fueron decenas de personas que desde muy cerca pudieron apreciar como el fuego consumía el pesquero.

Por el momento se desconoce la causa que generó el incendio, ni sí la embarcación tenía algún tipo de seguro. Al momento del incidente, se estaba cargando hielo en el sitio.

Cuando sobreviene la explosión, los mismos pescadores que se encontraban en el lugar soltaron el barco para que otro no sufriera daños producto de las llamas. Este es el segundo incendio que ocurre en ese lugar con una lancha de pesca artesanal.

Colaboró el corresponsal Andrés Garita

El incendio fue reportado a las 9:21 a. m. y fue controlado a las 9:44 a. m. Los daños en la embarcación fueron totales. Foto (Suministrada por Andrés Garita, corresponsal GN)