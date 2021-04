“Una noche brillante se me ocurrió irme a dormir al cajero del Banco Popular, que estaba cerquita de la Cruz Roja. Era tanto el calor que yo volví a ver el cajero automático y dije, ‘pero ahí hay aire acondicionado’ y fui y me metí ahí y cuando me desperté no cabía una sola persona más. Luego nos cerraron el cajero”, relata.