Sucesos

Derrame de diésel por toma ilegal contamina ríos y llega al mar en Limón: tome estas precauciones

Autoridades piden evitar ríos y playas tras contaminación que se extendió hasta el río Moín y el mar; labores de limpieza podrían durar varios días. Vea el video.

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Por Yucsiany Salazar
Contaminación en aguas de Limón tras derrame de diésel.
Contaminación en aguas de Limón tras derrame de diésel. (Recope/Recope)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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