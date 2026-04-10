Derrame de diésel por toma ilegal contamina ríos y llega al mar en Limón: tome estas precauciones

Un derrame de diésel, provocado por una toma ilegal, generó una afectación ambiental en cuerpos de agua de Limón, alcanzando incluso la zona costera cercana al muelle de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva).

La situación ocurrió entre la noche del jueves y la mañana de este viernes 10 de abril, cuando el combustible se desplazó desde el río Bartolo hasta su desembocadura con el río Moín y posteriormente al mar, ampliando el área impactada.

Derrame de diésel por toma ilegal contamina ríos y llega al mar en Limón

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) confirmó que la toma ilegal ya fue localizada y el trasiego de combustible fue detenido.

“En este momento, los esfuerzos se concentran en las labores de atención, contención, limpieza y remediación del impacto ambiental ocasionado por este hecho”, indicó Recope.

Sin embargo, las autoridades indicaron que las lluvias registradas durante la mañana aceleraron la propagación del diésel a lo largo del cauce y hacia la costa, lo que obliga a mantener un despliegue intensivo en distintos puntos para mitigar el impacto.

Actualmente, equipos especializados trabajan en labores de contención, limpieza y remediación ambiental, procesos que podrían extenderse por varios días debido a la magnitud del incidente.

Como parte de las labores, el equipo de Recope colocó barreras de contención para impedir que el diésel continúe desplazándose hacia el mar.

“El robo de combustible nos sigue quitando la paz, porque detrás de estos hechos hay comunidades expuestas, familias preocupadas, ecosistemas afectados y un riesgo real para la salud y la seguridad de las personas”, señaló Karla Montero, presidenta de Recope.

Siga estas recomendaciones de las autoridades

Ante este escenario, las autoridades hicieron un llamado urgente a la población para evitar el contacto con el agua en las zonas afectadas, incluyendo ríos y mar, así como suspender actividades recreativas, deportivas y de pesca.

“Esta advertencia es especialmente importante para niños, niñas, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, pescadores, bañistas y familias que acostumbran visitar la playa durante el fin de semana”, agregó Recope, a la vez que solicita tomar las siguientes medidas:

No entrar al agua ni ir a bañarse al mar en la zona afectada: el diésel puede permanecer en la superficie del agua y adherirse a la piel, ropa, juguetes, zapatos, embarcaciones y animales. Además, en derrames de este tipo se recomienda evitar el contacto con el agua contaminada y con residuos visibles de combustible.

el diésel puede permanecer en la superficie del agua y adherirse a la piel, ropa, juguetes, zapatos, embarcaciones y animales. Además, en derrames de este tipo se recomienda evitar el contacto con el agua contaminada y con residuos visibles de combustible. Mantener alejados a niños, niñas y mascotas: los menores tienen más probabilidad de tocar el agua, jugar con arena o llevarse las manos a la boca. Una ingesta accidental de diésel o de agua contaminada puede irritar boca, garganta y estómago, y que parte del líquido “se vaya a los pulmones”, causando una neumonitis química o lesión pulmonar por aspiración.

los menores tienen más probabilidad de tocar el agua, jugar con arena o llevarse las manos a la boca. Una ingesta accidental de diésel o de agua contaminada puede irritar boca, garganta y estómago, y que parte del líquido “se vaya a los pulmones”, causando una neumonitis química o lesión pulmonar por aspiración. Suspender temporalmente actividades recreativas y deportivas en el tramo afectado: baños de mar, pesca recreativa, kayak, paddle, natación, caminatas en la orilla con contacto al agua y juegos infantiles en la zona contaminada.

baños de mar, pesca recreativa, kayak, paddle, natación, caminatas en la orilla con contacto al agua y juegos infantiles en la zona contaminada. No consumir agua, peces, mariscos o cualquier recurso extraído de la zona afectada hasta que la autoridad competente confirme que es seguro.

de la zona afectada hasta que la autoridad competente confirme que es seguro. Si una persona tuvo contacto con diésel en la piel: Retire la ropa contaminada y lave la zona con abundante agua y jabón. El contacto cutáneo puede producir irritación, enrojecimiento y, si es prolongado, lesiones más importantes. Asistir al centro médico para la debida valoración.

Retire la ropa contaminada y lave la zona con abundante agua y jabón. El contacto cutáneo puede producir irritación, enrojecimiento y, si es prolongado, lesiones más importantes. Asistir al centro médico para la debida valoración. Si hubo contacto con los ojos: lavar con abundante agua por al menos 15 minutos y buscar valoración médica si persiste dolor, ardor, lagrimeo o visión borrosa. Asistir al centro médico para la debida valoración.

lavar con abundante agua por al menos 15 minutos y buscar valoración médica si persiste dolor, ardor, lagrimeo o visión borrosa. Asistir al centro médico para la debida valoración. Si alguien inhaló vapores y se siente mal: llevarlo a un lugar ventilado o al aire fresco. Asistir al centro médico para la debida valoración.

Las autoridades pidieron a vecinos, comercios y centros educativos mantenerse atentos a nuevos avisos mientras avanzan las labores de atención.