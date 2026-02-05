Cuerpo de hombre fue encontrado en Cartago

El cuerpo de un hombre fue ubicado en La Unión de Cartago, se investiga si corresponde al de un joven desaparecido desde el 30 de enero.

El cadáver de un hombre joven, en avanzado estado de descomposición, fue encontrado este jueves por la mañana en un amplio lote baldío en Concepción de La Unión, en Cartago.

La identidad de la persona se desconoce hasta el momento. Sin embargo, la principal sospecha es que podría tratarse de Jesús Isaac Alvarado Campos, de 20 años, un vecino de Granadilla Norte de Curridabat, quien fue visto por última vez el 30 de enero Concepción de La Unión, cuando salió de su casa para hacer un mandado y no regresó más.

La madre del joven ha liderado una intensa búsqueda desde entonces, acudiendo para ello a publicaciones en redes sociales en las que pide información sobre Jesús Isaac.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Tres Ríos, asumieron el levantamiento del cuerpo y las diligencias para confirmar o descartar si se trata del muchacho y cuál sería la causa y manera de muerte.