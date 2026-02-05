Sucesos

Cuerpo de hombre fue encontrado en Cartago

Se investiga si corresponde a un joven desaparecido.

Por Christian Montero y Keyna Calderón
El cuerpo de un hombre fue ubicado en La Unión de Cartago, se investiga si corresponde al de un joven desaparecido desde el 30 de enero.
El cuerpo de un hombre fue ubicado en La Unión de Cartago, se investiga si corresponde al de un joven desaparecido desde el 30 de enero. (Foto: Keyna Calder/Foto: Keyna Calderón)







