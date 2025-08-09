Cuatro sospechosos detenidos por disparar a policías en Limón: esto es lo que se sabe

Unidades especiales de Fuerza Pública lograron capturar este viernes a cuatro sospechosos de disparar contra unidad motorizada de la Policía el miércoles 6 de agosto en Limón, de acuerdo a fuentes policiales.
