Sucesos

Cuatro sospechosos detenidos por disparar a policías en Limón: esto es lo que se sabe

La policía capturó a cuatro hombres en Limón, sospechosos de atacar una unidad policial. Se les incautaron armas de guerra, incluyendo fusiles de asalto

EscucharEscuchar
Por Reiner Montero, corresponsal LN

Unidades especiales de Fuerza Pública lograron capturar este viernes a cuatro sospechosos de disparar contra unidad motorizada de la Policía el miércoles 6 de agosto en Limón, de acuerdo a fuentes policiales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJFuerza PúblicaCapturan a sospechos de disparar contra Policía en Limón

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.