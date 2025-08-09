Cuatro sospechosos detenidos por disparar a policías en Limón: esto es lo que se sabe

Unidades especiales de Fuerza Pública lograron capturar este viernes a cuatro sospechosos de disparar contra unidad motorizada de la Policía el miércoles 6 de agosto en Limón, de acuerdo a fuentes policiales.

La captura ocurrió a las 5:30 p.m., exactamente en barrio Las brisas de Limón, frente al taller Blanco y Negro. Los policías detuvieron un vehículo sospechoso, en el que viajaban cuatro sujetos.

El miércoles pasado, sujetos a bordo de este mismo vehículo dispararon contra unidad de Grupo de Apoyo Operativo. (Reiner/La Nación)

En el interior del automóvil Hyundai Accent color blanco hallaron cuatro armas de fuego: dos pistolas, un fusil AR-15 y un fusil AK-47.

Según versión de las autoridades, el miércoles pasado, sujetos a bordo de este mismo vehículo dispararon contra una unidad del Grupo de Apoyo Operativo (GAO) de Limón.

Se conoce extraoficialmente que el Organismo de Investigación de Judicial (OIJ) realizó trabajos de inteligencia, con unidades desplazadas desde San José, para la ubicación del vehículo y la detención de los sospechosos.

En el interior del automóvil Hyundai Accent color blanco hallaron cuatro armas de fuego: dos pistolas, un fusil AR-15 y un fusil AK-47 (Reiner Montero/La Nación)

