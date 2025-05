Cruzrojistas, voluntarios y drones buscan a adulto mayor de 80 años que cayó en un río

Cruzrojistas, personas voluntarias y drones con cámaras térmicas buscan a un adulto mayor, de 80 años, que cayó en un río la noche de este 5 de marzo, en Carrizal de Alajuela.

La Cruz Roja informó de que el señor, que no ha sido identificado, respondió al llamado que le hicieron los rescatistas cuando llegaron al sitio, a eso de las 6 p. m.; no obstante, tiempo después el adulto mayor no volvió a contestar.

Pasadas las 10 p. m., tanto los brigadistas como los drones continúan buscando al hombre en el río, cuyo caudal no está crecido, pero sí mantiene su nivel habitual de agua.

“Tenemos más de cinco vehículos, unidades de rescate, equipo de soporte avanzado, médicos en el lugar, equipos tecnológicos como drones y cámara térmica para tratar de ubicar a esta persona. A pesar de las inspecciones, no hemos logrado ubicarlo”, informó Wagner Leiva, director de respuesta a emergencias.