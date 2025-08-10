Cruzrojista herido con cuchillo durante intento de asalto

Geovanny Maroto (a la derecha), coordinador operativo de la Cruz Roja en Cartago, fue víctima de un intento de asalto la noche del sábado 9 de agosto en Curridabat. En la foto aparece junto Mauricio Mendoza, quien antes ocupaba ese cargo.

El coordinador operativo de la Cruz Roja de Cartago, Geovanny Maroto, fue hospitalizado la noche del sábado tras ser víctima de un intento de asalto.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó que el caso lo atendieron agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, pasadas las 10 p. m. en Curridabat.

La Policía Judicial informó que el herido fue interceptado por dos sujetos que, al parecer, intentaron asaltarlo.

Durante el hecho, uno de ellos sacó un arma blanca y lo atacó, provocándole dos heridas en la espalda.

Maroto, de 35 años, fue ingresado al área de emergencias del Hospital Calderón Guardia, en donde fue llevado por sus propios compañeros de institución.

La Nación confirmó que Maroto se encuentra fuera de peligro: “Él está estable y a la espera de conocer el resultado de una placa para que le den la salida, el evento ocurrió en su día libre”, precisó Ricardo Arias, del departamento de prensa de ese cuerpo de atención de emergencias.

Maroto tiene un año de ser el coordinar de la Cruz Roja en Cartago, de hecho fue uno de los principales responsables de gestionar las atenciones a los miles de romeros que este año participaron de la tradicional romería hacia la Virgen de Los Ángeles.