Cruz Roja enfocará búsqueda del niño Leandro en tres nuevos puntos

Minyar Collado (centro), es uno de los cruzrojistas que lidera la búsqueda del niño Leandro Mangas de 5 años, quien cayó a una alcantarilla en Purral de Goicoechea.

La Cruz Roja Costarricense hará un nuevo esfuerzo por ubicar el cuerpo del niño Leandro Mangas, de 5 años, quien cayó el viernes 26 de setiembre una alcantarilla en Purral de Goicoechea en medio de un fuerte aguacero.

Luis Rodríguez, coordinador operativo de la benemérita, confirmó a La Nación que este miércoles iniciarán una nueva etapa de búsqueda enfocada en puntos específicos identificados río abajo, incluyendo el cruce del Tárcoles.

“Lo que vamos a hacer es empezar a revisar ciertos sectores que logramos identificar hoy (martes para el lector), que son de interés para nosotros, porque posiblemente ahí va a quedarse el cuerpo y vamos a empezar a analizar lo que es el cruce en Tárcoles para abajo”, detalló Rodríguez.

El funcionario explicó que la operación se ha dividido en tres etapas desde el viernes. “Noche del viernes y la madrugada nos enfocamos en lo que era el ducto y el río Torres, el sábado y domingo volvimos a revisar el ducto pero avanzamos aproximadamente 5 kilómetros, el domingo se logró llegar prácticamente hasta El Virilla”, detalló.

Rodríguez indicó que posteriormente se pasó a una segunda etapa considerando que el agua había sobrepasado casi 4 metros sobre el nivel de los proyectos hidroeléctricos ubicados en Pavas y San Antonio de Belén, asumiendo que el cuerpo pudo haber pasado por esos puntos.

Durante esta segunda fase los socorristas han monitoreado la planta de Santa Ana, la de Chucas ubicada en Balsa en Atenas, además del playón ubicado en Pedregal, “hicimos una revisión de todo lo que son los puentes desde el río Torres hasta prácticamente la represa de Santa Ana”, según explicó el coordinador.

Búsqueda con drones

Para este miércoles, la estrategia incluirá el uso de tecnología. “Vamos a tener drones que van a revisar la planta de Chucas y de Santa Ana y vamos a tener una unidad especial que va a revisar unos puntos de interés que logramos identificar”, indicó Rodríguez.

El socorrista confirmó que estos puntos se ubican a lo largo del cauce del río Virilla y forman parte de la última etapa del proceso de búsqueda.

Rodríguez detalló que el operativo ha mantenido un despliegue constante de personal desde que ocurrió la emergencia. “El viernes tuvimos como 50 personas, el sábado 40, el domingo 30, el lunes tuvimos como 16 y hoy (martes), estuvimos 16 personas también”, indicó, el funcionario quien estimo en un total de entre 150 a 200 personas que colaboran para tratar de ubicar los restos del pequeño.

El coordinador de Cruz Roja enfatizó la importancia de cumplir objetivos de rastreo exhaustivos. “Lo que tengo que hacer es cumplir objetivos de rastreo porque el día de mañana me pueden decir: es que no revisaste todo el cauce del río, no revisaste la trazabilidad del volumen de agua”, explicó Rodríguez.