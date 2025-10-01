Sucesos

Cruz Roja enfocará búsqueda del niño Leandro en tres nuevos puntos

Menor de 5 años cayó a una alcantarilla en Purral de Goicoechea el viernes 26 de setiembre

Por Christian Montero
30 de setiembre del 2025. Purral de Guadalupe. 09:00 hrs. Seguimiento al caso del niño Leandro Mangas (5) quién fue arrastrado el pasado viernes 26 de setiembre por una corriente de agua que lo hizo caer en una alcantarilla cuando regresaba con su madre y hermanos del albergue infantil Los Pollitos ubicado a poco mas de 100 metros de su vivienda. En la foto: Funcionarias de la CCSS visitaron a la madre de Leandro. Foto: Albert Marín
Minyar Collado (centro), es uno de los cruzrojistas que lidera la búsqueda del niño Leandro Mangas de 5 años, quien cayó a una alcantarilla en Purral de Goicoechea. (Albert Marin/Seguimiento caso de niño arrastrado por el agua en Purral, Guadalupe.)







