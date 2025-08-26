Sucesos

Cruz Roja atiende emergencia en escuela de Río Cuarto por posible agroquímico

Estudiantes y personal docente entre los afectados. Al menos 10 personas fueron trasladadas a una clínica

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Escuela de San Gerardo
Fuerte olor a químico en Río Cuarto provoca emergencia en escuela. (Heredia por Media Calle/Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cruz RojaEscuela de San GerardoOlor a químico
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.