Cruz Roja atiende emergencia en escuela de Río Cuarto por posible agroquímico

Fuerte olor a químico en Río Cuarto provoca emergencia en escuela.

La Cruz Roja atendió, la tarde de este martes, una emergencia en la Escuela San Gerardo, en Santa Rita de Río Cuarto, Alajuela. Al menos 30 personas resultaron afectadas por un fuerte olor químico que, según reportes preliminares, proviene de una piñera cercana.

El cuerpo de socorro brindó atención a estudiantes, docentes y personal administrativo, que presentaron síntomas como náuseas, irritación en los ojos y, en dos casos, complicaciones respiratorias.

De acuerdo con el reporte, 10 personas fueron trasladas al centro médico, según detalló Cristian Quesada, coordinador operativo regional.

En el lugar se encuentra un vehículo operativo y seis unidades de soporte básico atendiendo la emergencia.

La Cruz Roja indicó que el incidente está en desarrollo.