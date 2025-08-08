Vecinos descubrieron un cadáver en estero de Chacarita

El cadáver de un hombre joven, de tez morena y cabello rizado fue localizado por lugareños en el estero que colinda con el precario Pueblo Redondo en Chacarita, Puntarenas.

Según el reporte preliminar de cuerpos policiales, durante la mañana del viernes, mientras algunos vecinos recibían una panga en el sitio, descubrieron el cuerpo del muchacho, que estaba bocabajo con golpes en las costillas y la espalda.

La víctima vestía únicamente una pantaloneta negra y no se ven tatuajes u otras señas que ayuden a su identificación. La Policía reportó que, en una inspección somera en el sitio, no se descubrieron lesiones por arma de fuego o punzocortante.

El cuerpo fue levantado por autoridades del Organismo de Investigación Judicial, para iniciar las pesquisas correspondientes.

Chacarita es una de las barriadas porteñas con mayor incidencia de delitos contra la vida. Foto con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)

El día anterior, pero en La Cruz de Guanacaste, agentes judiciales también atendieron el homicidio de un hombre de apellido Aguirre, de 27 años, quien fue interceptado y atacado a balazos mientras circulaba en su vehículo por ese cantón fronterizo.

Se presume que el o los agresores también viajaban en otro vehículo al momento de la agresión.

Una niña de 13 años, que viajaba con el ahora fallecido, requirió atención médica pues sufrió heridas por arma de fuego en un brazo y una pierna.

Aguirre falleció en sitio producto de los disparos en el rostro y sus extremidades superiores. De momento se desconocen las causas del homicidio.

Con estos dos incidentes, el país registra ya 532 homicidios, 10 más con respecto al mismo periodo del año anterior. San José encabeza la fatídica estadística con 178 de esos crímenes, 40 más en comparación con el 2024.

Limón registra 111 asesinatos, Puntarenas, 70; Alajuela, 59; Guanacaste, 53; Cartago, 36 y Heredia, 25.

Violento ataque en Matina

La seguidilla de hechos violentos continuó este viernes a las 11:17 a. m. cuando la policía administrativa atendió una balacera 150 metros al norte de la iglesia evangélica de Carrandí de Matina, en Limón.

Allí se reportó que un hombre de apellidos Morera Guevara sufrió heridas por arma de fuego en brazo y pierna derechas. Al parecer, dos hombres con ropa de trabajo de fincas bananeras, con cascos y encapuchados le dispararon desde una motocicleta en movimiento.

Se desconocen las causas del ataque; sin embargo, no se descarta algún ajuste de cuentas pues, al parecer, el agredido tiene antecedentes policiales.