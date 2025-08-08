Crímenes

Vecinos descubrieron un cadáver en estero de Chacarita

Cuerpo de un hombre adulto, de tez morena, presentaba golpes en la espalda y las costillas

Por Vanessa Loaiza N.

El cadáver de un hombre joven, de tez morena y cabello rizado fue localizado por lugareños en el estero que colinda con el precario Pueblo Redondo en Chacarita, Puntarenas.








