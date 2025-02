Uno de los primos asesinados envió mensaje de auxilio a su mejor amiga, pero ella no lo entendió

Uno de los hombres que fue hallado en una fosa en un bar de Heredia, llamó a su mejor amiga pidiendo auxilio antes de morir.

En un posteo en redes sociales, la joven de apellido Godínez recordó el último abrazo y beso que pudo darle a Jorge Barboza, con quien dijo tenía una relación de hermanos.

La muchacha lamentó no haber entendido la llamada en la que Barboza le habría pedido auxilio, aunque no detalló el tipo de mensaje que este intentó comunicarle.

Carlos Alberto y Jorge Humberto murieron al participar en una riña que originó un tercero que les acompañaba y escapó del bar. Foto: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Primos asesinados en bar de Heredia: ¿Quién inició la pelea que terminó en tragedia?

“Lo que te amo mi amigo del alma, gracias por ese último abrazo y beso que pude darte porque siempre pensaron que éramos novios, porque no podían entender el amor tan sincero de hermanos que teníamos. Me dueles en el alma, perdón por no entender tu llamada de auxilio y pensar que bromeabas como siempre lo hacías y no darle importancia pensando que era parte del humor”, se lee en el posteo que acompañó de una fotografía junto al ahora fallecido.

En el mensaje, también describió a Barboza como un padre dedicado a sus dos hijos y pidió fortaleza para su familia y amigos.

LEA MÁS: Estos son los 4 sospechosos por doble crimen de primos asesinados y enterrados en una fosa en bar en Heredia

“Gracias por defenderme siempre, por nunca dejarme, por contarme tus cosas y siempre confiar en mi te amo hasta el cielo y solo pido justicia. Jorge Barboza gracias por ser mi mejor amigo”, concluye el post.

Los cuerpos de Jorge Humberto Barboza Abarca, de 33 años y Carlos Alberto Barboza Abarca, de 32 años, fueron encontrados en una fosa del bar Dude’s en Heredia, a donde ingresaron el pasado jueves 6 de febrero pero nunca salieron.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial, realizaron el hallazgo la mañana de este jueves 12 de febrero. Ambos hombres presentaban múltiples golpes y uno de ellos tenía heridas de arma blanca.