Sospechosos de asesinar a empresario estadounidense cumplen prisión preventiva

El Juzgado Penal de Heredia dictó este jueves por la tarde tres meses de prisión preventiva para dos hombres de apellidos Donaldson y Carrier de 20 y 22 años, respectivamente, ya que figuran como sospechosos de asesinar al empresario estadounidense Vatani Eshraghollah, de 71 años.
El crimen se descubrió el 5 de junio en una finca privada en Bermejo de Quebradilla, Cartago, donde fue encontrado el cuerpo del extranjero ya en avanzado estado de descomposición y con aparentes heridas de arma de fuego.
La Policía Judicial estableció que el móvil del homicidio fue el robo de $18.000 en efectivo y $10.000 de las tarjetas bancarias que pertenecían la ofendido, así como un vehículo marca Toyota de reciente modelo y que aún no ha sido ubicado.
El OIJ reportó que por este caso permanece en fuga un cuarto sujeto, quien habría participado de forma activa en el asesinato de Vatani Eshraghollah, quien tenía propiedades en Quepos y era residente de Houston, Texas, Estados Unidos.
