Sospechosos de asesinar a empresario estadounidense cumplen prisión preventiva

Uno de los detenidos es un menor de 17 años

Por Christian Montero

El Juzgado Penal de Heredia dictó este jueves por la tarde tres meses de prisión preventiva para dos hombres de apellidos Donaldson y Carrier de 20 y 22 años, respectivamente, ya que figuran como sospechosos de asesinar al empresario estadounidense Vatani Eshraghollah, de 71 años.








