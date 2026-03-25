Crímenes

Ola de violencia en Costa Rica: cuatro hombres asesinados en Alajuela, Cartago y Puntarenas

Costa Rica registra 164 homicidios en lo que va del 2026 tras una jornada violenta en Alajuela, Cartago y Puntarenas. OIJ identifica víctimas.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Homicidio en San Carlos
Un hombre de entre 30 y 35 años fue asesinado a balazos en La Fortuna, San Carlos. (Édgar Chinchilla /Édgar Chinchilla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AsesinatoLa FortunaSan Carlos
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.