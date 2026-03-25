Ola de violencia en Costa Rica: cuatro hombres asesinados en Alajuela, Cartago y Puntarenas

Un hombre de entre 30 y 35 años fue asesinado a balazos en La Fortuna, San Carlos.

Cuatro hombres fueron asesinados en distintos hechos de violencia registrados en Alajuela, Cartago y Puntarenas durante las últimas horas.

Uno de los casos ocurrió la madrugada de este miércoles en La Fortuna de San Carlos, Alajuela. Allí, un hombre de nacionalidad nicaragüense, de entre 30 y 35 años y cuya identidad no ha trascendido, fue acribillado a balazos.

Según la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima se encontraba frente a un bar cuando un sospechoso llegó en un vehículo y le disparó en múltiples ocasiones antes de huir.

Hallazgo de cuerpo en Juan Viñas

A este hecho se suma el asesinato de un hombre de apellido Vega, de 54 años, en Santa Marta de Juan Viñas, Cartago.

El reporte de la Policía Judicial indica que el cuerpo fue localizado en un lote baldío durante la noche del martes 24 de marzo.

Doble homicidio en Jicaral

La violencia también golpeó a Puntarenas. Un doble homicidio sucedió a las 10:30 p. m. del martes en Jicaral, mientras las víctimas estaban dentro de una estructura. En ese lugar, varios sujetos encapuchados irrumpieron y abrieron fuego.

Las víctimas, quienes fallecieron en el sitio, fueron identificadas con los apellidos Baltodano de 21 años y Villalobos de 38 años.

Los agentes judiciales llegaron a los sitios para realizar el levantamiento de los cuerpos y remitirlos a la Morgue Judicial para las respectivas autopsias.

Los casos se mantienen bajo investigación para determinar el móvil de los crímenes y dar con los sospechosos.

164 homicidios en 2026

Con estos crímenes, Costa Rica alcanza la cifra de 164 homicidios en lo que va del 2026, según las estadísticas más recientes del OIJ.

Por provincia, la zona con más violencia en el país es San José con 51 casos, seguida de Limón con 34, Puntarenas con 27, Cartago con 24, Alajuela con 17, Guanacaste 9 y Heredia 2.